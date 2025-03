Trabalho entre IHP e educadores querem desenvolver consciÃªncia ambiental

Assessoria

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) está desenvolvendo ações na área de educação ambiental com parceiros do setor público educacional e iniciativa privada que atua no turismo.

A proposta é fortalecer a consciência ambiental em áreas prioritárias de conservação localizadas no Pantanal, na região da Serra do Amolar.

As medidas envolvem entender o processo de plantio de mudas de forma integral, conhecer o trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais com brigadistas ambientais e experimentar iniciativas de monitoramento ambiental junto com biólogos e médicos-veterinários.

Esse projeto, nomeado “Semeando o Amanhã: Plantio e Consciência Ambiental”, procura envolver crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos, além de professores das escolas rurais que ficam instaladas na região do Alto Pantanal, em Mato Grosso do Sul e com duração durante todo o ano de 2025. A meta é ainda tornar essa iniciativa contínua.

A empresa Pure Brasil, parceira do IHP em atividades de turismo na Serra do Amolar, está apoiando as atividades com as escolas. Também integram esse projeto V.Bio, Celeo, Funbio, Wetlands International Brasil, Brazil Foundation e LHG Mining.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é outra parceria fundamental para as ações nas escolas municipais localizadas nas comunidades que ficam no Pantanal. Além desse projeto, ainda há um trabalho conjunto com o governo municipal para dar apoio em medidas de prevenção a incêndios próximo de escolas municipais rurais no Alto Pantanal.

A coordenadora de projetos do Instituto, Isabelle Bueno, detalha que essa proposta procura possibilitar que os estudantes de áreas remotas no Pantanal tenham contato direto com profissionais que atuam na conservação e descubram mais a fundo como é o trabalho de produzir natureza. “Queremos oferecer aos alunos uma compreensão prática sobre a importância das áreas protegidas e da conservação da natureza, destacando onde eles estão inseridos dentro da biodiversidade. Buscamos também fomentar o senso de responsabilidade e pertencimento deles com o Pantanal. Além de mostrar habilidades necessárias para que eles possam conhecer áreas que poderiam atuar no futuro, permanencendo no próprio território.”

A primeira etapa de atividades já aconteceu em 25 de fevereiro e 17 crianças da Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço e Extensões visitaram a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal. Elas viajaram de barco-escola e em embarcações do IHP entre a unidade de ensino e a RPPN, um trajeto que demora cerca de 30 minutos pelo rio Paraguai.

“O compromisso do IHP com a preservação ambiental e o bem-estar das comunidades ribeirinhas fortalece a educação de nossos estudantes. Proporciona conscientização sobre a importância da conservação do Pantanal e nossas riquezas. Iniciativas como essa são essenciais para garantir um futuro sustentável às próximas gerações, promovendo o conhecimento e o respeito pelo nosso bioma. Agrademos a parceira”, detalhou Mabel Sahib, secretária Municipal de Educação de Corumbá.

Ao longo de todo um dia de ações, os estudantes conheceram etapas desenvolvidas para o plantio, descobriram espécies nativas de plantas, realizaram trilha, puderam escolher mudas e plantá-las em área que foi atingida por incêndio florestal em 2024. Também descobriram um pouco mais sobre o que é ser um brigadista ambiental, podendo utilizar os equipamentos usados em campo. Por fim, assistiram à palestra sobre o funcionamento de reservas.

Os professores da Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço e Extensões também ficaram engajados em praticar as iniciativas junto com os alunos como forma de aumentar a integração e garantir que as atividades práticas também estejam interligadas com as aulas na sala.