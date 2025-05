Traficante de alta periculosidade é preso durante operação em Corumbá

Divulgação/ Polícia Civil

Uma operação conjunta entre forças policiais de Sergipe e do Mato Grosso do Sul resultou, nesta segunda-feira (19), na prisão de um casal investigado por integrar uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas. A ação, coordenada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), em conjunto com a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL/SE) e o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), foi deflagrada na cidade de Corumbá (MS), em continuidade às investigações do crime organizado com ramificações em Sergipe.



De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, considerado um dos traficantes mais articulados de Sergipe, estava foragido há cerca de um ano. Ele foi localizado e preso por agentes do DRACCO, após intenso trabalho de inteligência e troca de informações entre os órgãos policiais dos dois estados. Segundo as investigações, o suspeito era responsável pela remessa de grandes quantidades de entorpecentes a partir dos estados do Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo.



O investigado já havia sido alvo de diversas operações policiais, incluindo a Operação Valquíria, e acumula condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação armada para o tráfico e participação em organização criminosa. Ele é classificado pelas autoridades como indivíduo de alta periculosidade.



Durante a ação, a companheira do foragido também foi detida. Contra ela havia um mandado de prisão definitiva expedido pela 4ª Vara Criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.



Após as prisões, o casal foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa e desarticular sua atuação interestadual.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!