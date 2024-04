Transporte coletivo será gratuito no dia de Concurso Público

Neste domingo, 21 de abril, o transporte coletivo municipal terá tarifa zero em Corumbá. A medida foi solicitada pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AGETRAT), com o objetivo de facilitar o acesso de toda população aos locais de prova do Concurso Público, realizado pelo Executivo municipal.

“Além disso, solicitamos à empresa concessionária que reforce a frota de ônibus que circula no domingo, principalmente no horário de início das provas. De manhã, os portões serão abertos às 7 horas e fechados às 8h. À tarde, os locais de prova serão abertos às 13 horas e fechados às 14h”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

“São mais de 13 mil inscritos buscando a estabilidade e a segurança que o serviço público oferece. A grande quantidade de candidatos mostra que a Prefeitura de Corumbá hoje é um bom lugar para se trabalhar. Mostra também que Corumbá tornou-se uma cidade boa para se viver e se desenvolver profissionalmente”, complementou o chefe do Executivo municipal.

“A relação completa do ensalamento está publicada no Diário Oficial do Município. Então veja com antecedência seu local de prova e não se esqueça de levar um documento oficial com foto. Leve também pelo menos duas canetas, azul ou preta, e a sua garrafa de água. Desejo que todos façam o seu melhor e que alcancem seus objetivos”, finalizou o prefeito Marcelo Iunes.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá