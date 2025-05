Transporte gratuito facilita acesso ao Festival América do Sul

Clóvis Neto/PMC

A população de Corumbá contará com transporte coletivo gratuito para acesso ao Porto Geral durante os dias do Festival América do Sul (FAS), que acontece até o dia 18 de maio. A medida, anunciada pela diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat), Mariana Ricco, visa garantir acessibilidade, principalmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, mas estará disponível para todos os cidadãos.

A principal novidade é a implantação de um micro-ônibus gratuito com ponto de partida próximo ao Terminal da rua Antônio Maria. O veículo circulará a cada 30 minutos, com horários ajustados conforme a demanda. Até as 15h, o trajeto seguirá pela Ladeira José Bonifácio, Rua Manuel Cavassa e Ladeira Cunha e Cruz. Após esse horário, o percurso será invertido: o micro-ônibus descerá pela Ladeira Cunha e Cruz, fará o retorno na Prainha e subirá novamente pela mesma via.

Além do micro-ônibus, duas linhas expressas, uma para a parte alta e outra para a parte baixa da cidade, funcionarão com mais de 50 pontos de embarque e desembarque. Estas rotas seguirão os horários da programação do festival, mas terão cobrança normal de tarifa. Já as demais linhas de transporte coletivo seguirão operando sem alterações.

O trânsito também sofrerá intervenções a partir das 8h, com bloqueios progressivos na região do Porto Geral. Até as 15h, o fluxo será permitido apenas em sentido único na Ladeira José Bonifácio, no trecho que liga a Rua Manoel Cavassa à Ladeira Cunha e Cruz. Após esse horário, o local será fechado para veículos, permitindo apenas a circulação de pedestres. A Ladeira Cunha e Cruz passará a operar em sentido duplo para facilitar o acesso de pessoas com dificuldades de locomoção.

Outras alterações incluem a operação em sentido único da Ladeira Cáceres e da Via Beira-Rio durante todo o festival, visando organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança do público. A Prefeitura de Corumbá pede a compreensão da população e recomenda o uso do transporte público como alternativa ao deslocamento em veículos particulares, uma vez que o estacionamento na região estará limitado.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

