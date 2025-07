Treinão da Corrida dos Poderes reúne 1,8 mil pessoas em Corumbá

Divulgação TJMS

No último sábado (28), cerca de 1,8 mil participantes aproveitaram o segundo treinão preparatório para a 3ª Corrida dos Poderes em Corumbá. Com provas de 5 km de corrida e 3 km de caminhada, o evento reuniu pessoas de várias idades, promovendo saúde e integração na Avenida General Rondon.

A iniciativa é uma parceria do Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Assembleia Legislativa, e segue o calendário de treinões em cidades do interior, preparando para a corrida principal marcada para 26 de outubro em Campo Grande, em comemoração ao Dia do Servidor Público.

O juiz Maurício Miglioranzi destacou a importância do evento para incentivar a prática esportiva na comunidade. A Prefeitura de Corumbá garantiu a segurança com interdições em cerca de 30 vias durante a manhã.

Ainda haverá três treinões em Três Lagoas, Campo Grande e Costa Rica até outubro, com expectativa de público maior que o ano passado, que contou com mais de 3,5 mil inscritos.

