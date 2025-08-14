Três adolescentes são apreendidos por furto a comércio em Corumbá

Divulgação/ PM

A equipe da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar apreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento em um furto a um estabelecimento comercial no bairro Popular Nova, em Corumbá.



A ação começou após denúncia recebida pelo 190 informando sobre furto em andamento. No local, a proprietária relatou que, ao verificar as imagens de segurança, reconheceu três indivíduos conhecidos da região como autores do ato infracional e indicou a residência onde estariam, próxima ao estabelecimento.



Na casa indicada, os policiais encontraram os adolescentes vestindo as mesmas roupas usadas no momento do crime. Um deles admitiu ter subtraído garrafas de bebidas. Segundo a Polícia Militar, eles confessaram ter levado seis garrafas de bebidas, dois maços de cigarros e duas essências de narguilé, além de apontarem o local onde os produtos estavam guardados. O acesso ao comércio ocorreu sem arrombamento, já que a porta estava destrancada.



Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e entregues sem lesões corporais.

