Três ocorrências de incêndio em vegetação mobiliza Corpo de Bombeiros de Corumbá

Incêndio em um dos bairros de Corumbá / Corpo de Bombeiros de Corumbá

Incêndio em vegetação em tempo de seca infelizmente é comum em Mato Grosso do Sul. Três ocorrências na noite de terça para quarta-feira (13), mobilizaram o Corpo de Bombeiros de Corumbá.

Às 20h, guarnição de combate a incêndio deslocou até a Rua Sargento Aquino, no bairro Centro América, onde um terreno baldio estava em chamas e provocava uma forte fumaça na região.

A equipe realizou o combate e a extinção das chamas e foram utilizados aproximadamente 200 litros de água para controlar as chamas, deixando o local seguro.

Às 0h, um novo chamado levou a guarnição à Rua Paraíba, no bairro Primavera. No local, outro incêndio em terreno baldio foi combatido, terreno de grande extensão, muita vegetação e lixos domésticos consumidos pelas chamas, realizado a extinção e o rescaldo no local, gastos aproximadamente cerca de 600 litros de água na operação.

Por fim, às 4h39 de ontem, a guarnição deslocou até a Rua Republica da Bolívia dentro da área de um condomínio residencial onde realizou o combate um incêndio em vegetação de média proporção.

No local muita vegetação e descartes de lixo domésticos e moveis em desuso, foram utilizando aproximadamente 3 mil litros de água, garantindo a extinção total do fogo.

O número de ocorrências desse tipo tem aumentado significativamente durante o período de estiagem, quando o clima seco e a baixa umidade do ar favorecem a propagação rápida das chamas.

