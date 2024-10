Três pessoas se ferem após caminhão sair da pista e cair em ribanceira em Corumbá

Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um acidente na Estrada Parque sentido Corumbá ao Porto da Manga, deixou três pessoas feridas após o caminhão de transporte de cargas em que estavam sair da pista e parar em uma ribanceira.

O caminhão presta serviço terceirizado para a Secretaria de Educação de Corumbá e levava alimentos e outras cargas para as Escolas das Águas: Polo Sebastião Rolon, Polo Santa Aurélia e Extensão Nazaré, na região do Taquari, conforme o Diário Corumbaense.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), socorreram o motorista, de 38 anos, e outros dois passageiros. O condutor apresentava ferimentos na cabeça e no joelho esquerdo.

Um passageiro, ficou ferido no ombro, rosto, havia suspeita de fratura no braço esquerdo e sentia dores no quadril. Já o SAMU, prestou atendimento ao outro passageira e não foi informado o quadro clínico. Os três foram levados para o Pronto-Socorro de Corumbá.

O mesmo caminhão também prestou serviço terceirizado para a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul durante assistência aos ribeirinhos afetados pelos incêndios no Pantanal. O veículo ainda estava com a logo do órgão estadual, porém, conforme a reportagem apurou, o contrato terminou na semana passada e a logo deveria ter sido retirada do caminhão.

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.