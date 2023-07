Troca de Comando do 3° Grupamento de Bombeiros Militar é realizada em Corumbá

Assumiu o cargo o major Pablo Diego Barros de Jesus / Clóvis Neto/PMC

A solenidade de troca de Comando do 3° Grupamento de Bombeiros Militar (3° GBM) foi realizada na manhã desta sexta-feira, 28 de julho, em Corumbá. Assumiu o cargo o major Pablo Diego Barros de Jesus.

Deixou a função o tenente-coronel Flávio Elias Ribeiro. A solenidade foi presidida pelo comandante de Bombeiros do Interior, coronel Denny Augusto Ferreira Cavalcanti. A Troca de Comando trouxe a Corumbá o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

O prefeito Marcelo Iunes participou da solenidade e desejou boa sorte. “O Corpo de Bombeiros é uma instituição que sempre ajuda não apenas a proteger o nosso Pantanal, mas a nossa população em geral. Desejo ao comandante Pablo, um bom trabalho e pode contar com a Prefeitura sempre”, disse o chefe do Executivo Municipal.

O tenente-coronel Flávio Elias Ribeiro, que deixou o Comando nesta sexta-feira, após 1 ano e 8 meses, desejou êxito em sua nova missão em Campo Grande. "Agradeço ao prefeito Marcelo Iunes pelo apoio às ações do 3º Grupamento", disse o tenente-coronel Elias em seu discurso de despedida do cargo.

O novo comandante, major Pablo, destacou a missão de dar continuidade às ações já realizadas pelo 3° Grupamento. Também acompanharam a cerimônia de Troca de Comando o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, José Carlos Macena de Brito Junior, o superintendente de Proteção e Defesa Civil, Isaque do Nascimento, e o assessor executivo da Prefeitura, Josyel Medina (Big).