Tucano é resgatado após enrolar-se em linha de pipa em Corumbá

Assessoria de Comunicação

Na tarde de ontem (03), por volta das 18h, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar realizou o resgate de um tucano na Avenida General Rondon.

O animal encontrava-se preso na copa de uma palmeira imperial, a aproximadamente 6 metros de altura, o que exigiu técnica e cautela por parte da equipe durante a operação.

No local verificou que tratava-se de um tucano que estava com a pata enrolada em uma linha de pipa, situação que o impedia de se soltar sozinho. A equipe realizou o resgate com segurança, garantindo a integridade da ave.

Após o resgate, o animal foi encaminhado à Fundação de Meio Ambiente de Corumbá, onde receberá os cuidados necessários.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça o alerta sobre os perigos das linhas de pipa, que podem causar sérios danos à fauna, além de representar riscos à população.