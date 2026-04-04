Tucano é resgatado após enrolar-se em linha de pipa em Corumbá

Após o resgate, o animal foi encaminhado à Fundação de Meio Ambiente de Corumbá, onde receberá os cuidados necessários.
Assessoria de Comunicação
Na tarde de ontem (03), por volta das 18h, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar realizou o resgate de um tucano na Avenida General Rondon.
O animal encontrava-se preso na copa de uma palmeira imperial, a aproximadamente 6 metros de altura, o que exigiu técnica e cautela por parte da equipe durante a operação.
No local verificou que tratava-se de um tucano que estava com a pata enrolada em uma linha de pipa, situação que o impedia de se soltar sozinho. A equipe realizou o resgate com segurança, garantindo a integridade da ave.
Após o resgate, o animal foi encaminhado à Fundação de Meio Ambiente de Corumbá, onde receberá os cuidados necessários.
O Corpo de Bombeiros Militar reforça o alerta sobre os perigos das linhas de pipa, que podem causar sérios danos à fauna, além de representar riscos à população.
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OPORTUNIDADE
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
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