UFMS pode ter mais cursos ofertados no polo de Corumbá

Ayrton Benites, PMC

Também participaram do encontro a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Bia Cavassa; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Odilon Rodrigues; a presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Michele Ferri; e o coordenador administrativo do CPAN, Denilson Almeida dos Santos.

Na tarde desta segunda-feira, 2 de junho, o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, reuniu-se com a diretora do Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAN), professora Andreliza Cristina de Souza, e membros da equipe da instituição para tratar da expansão da oferta de cursos de ensino superior no município.

Entre os temas discutidos, esteve o fortalecimento do curso de Educação Física, com a possibilidade de implantação do bacharelado, atualmente ofertado apenas na modalidade licenciatura. Além disso, foram apresentadas propostas para a estruturação de laboratórios multidisciplinares nas áreas de Química, Física, Biologia e Matemática.

As professoras Lidiane Zambrin e Silvia Baruki, do curso de Educação Física, e a coordenadora acadêmica Lucineide Silva também contribuíram com as discussões, que reforçaram o compromisso conjunto entre a Prefeitura e a Universidade com a valorização da educação pública e de qualidade na região pantaneira.

Durante o encontro, a professora Andreliza apresentou ainda o projeto do novo curso de especialização “Matemática para a Educação Básica”, voltado à formação de professores com foco no ensino prático e didático da matemática. “É um curso pensado para quem tem pouca base na disciplina, mas deseja aprender novas estratégias de ensino. A proposta é formar profissionais qualificados para atuar no ensino, contribuindo para o fortalecimento do aprendizado nas escolas”, explicou.

O procurador-geral do Município, Dr. Roberto Lins, também esteve presente, contribuindo com a perspectiva jurídica e institucional no diálogo sobre a expansão acadêmica.

A Prefeitura de Corumbá reafirma seu compromisso com a ampliação do acesso à educação superior, entendendo que o desenvolvimento social, cultural e econômico da região está diretamente ligado à qualificação dos profissionais e ao fortalecimento das instituições de ensino.

