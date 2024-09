Uma pessoa morre e outra fica ferida após acidente com barco

Divulgação

Acidente envolvendo um barco na região do Porto Índio, em Corumbá, deixou pelo menos uma pessoa morta e outra em estado grave no início da tarde de hoje, 3.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e juntamente com uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão se deslocando para a região para resgatar o sobrevivente.

“São duas vítimas do acidente com embarcação, uma já está confirmado o óbito, a outra vítima está em estado grave. Já saiu o helicóptero da PRF, com um bombeiro militar, que está compondo a tripulação, para poder fazer o resgate dessa vítima e trazer para Corumbá, para atendimento médico”, explicou o tenente-coronel Pablo Diego Barros de Jesus.

Segundo informações preliminares do Diário Corumbaense, a embarcação pode ter colidido com uma pedra ou até mesmo contra um banco de areia devido a densa fumaça dos incêndios florestais.

A Polícia Civil também foi acionada para investigar o caso.