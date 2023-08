Vacinação será feita nos Centros de Educação Infantil de Corumbá

A ação integra o cronograma do projeto estadual "MS Vacina Mais" / Renê Marcio/ PMC

A partir desta quinta-feira, 10 de agosto, a equipe do Núcleo Municipal de Imunização vai percorrer os Centros de Educação Infantil (CEMEIS) de Corumbá oferecendo todas as doses disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai intensificar a campanha de multivacinação em todas as regiões da cidade.

Na quinta-feira, 10, o atendimento será no CEMEI Catarina Anastácio da Cruz, das 8h às 11 horas, e no CEMEI Inocência Cambará, das 14h às 17 horas. Na sexta-feira, 11, a equipe estará no CEMEI Hélia da Costa Reis no período matutino e no CEMEI Ana Gonçalves do Nascimento no período vespertino.

No dia 14, segunda-feira, serão assistidas as crianças do CEMEI Valódia Serra, pela manhã, e do CEMEI Eunice Ajala Rocha, durante a tarde. Na terça, dia 15, a equipe estará no CEMEI Maria Candelária Pereira Leite pela manhã e no CEMEI Maria Benvinda Rabello durante a tarde. No dia 16, quarta-feira, o trabalho será concentrado no CEMEI Rosa Josett.

Na quinta-feira, 17, serão assistidos o Cemei Laida Menacho, pela manhã, e o Cemei Serv Carmo, pela tarde. No dia 18, sexta-feira, os alunos da Escola Municipal Luiz Feitosa Rodrigues serão imunizados no período da tarde. Já no dia 21, segunda-feira, o Cemei Miriam Mendes será atendido das 8h às 11 horas. Na terça-feira, 22, o trabalho será desenvolvido na Escola Jatobazinho.

No dia 23, quarta-feira, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará no Cemei Estrelinha Verde; na quinta-feira, 24, na Extensão Maria Benvinda Rabello; na sexta-feira, 25, na Extensão Izabel Correa; no dia 28, segunda-feira, na Extensão do Delcídio do Amaral, e na terça-feira, 29 de agosto, na Extensão José de Souza Damy.

A ação integra o cronograma do projeto estadual “MS Vacina Mais”, que também engloba o funcionamento de duas salas de vacina na cidade aos sábados, das 8h às 13 horas, e o horário estendido, das 13h às 20 horas, na UBSF Lúcia Maria, na Parte Alta de Corumbá.