Vazamento de gás em posto de saúde mobiliza bombeiros em Ladário

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um vazamento de gás em uma câmara fria no posto de saúde do bairro Cohab, em Ladário, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de segunda-feira (28), por volta das 19h30. O incidente causou mal-estar em um vigilante que fazia a segurança do local e que precisou ser encaminhado ao pronto-socorro.



As viaturas de resgate e salvamento foram acionadas após um solicitante relatar a presença de gás no ambiente onde são acondicionados medicamentos. A guarnição utilizou Equipamentos de Proteção Respiratória para acessar o espaço e realizou a ventilação natural do local, abrindo portas e janelas.



Durante a inspeção, foi constatado que o alarme sonoro da câmara fria estava acionado, indicando irregularidade no sistema. Após o controle do vazamento, os bombeiros repassaram orientações aos responsáveis sobre os cuidados necessários e os procedimentos que devem ser adotados em situações semelhantes envolvendo gases tóxicos.

