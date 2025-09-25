Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 15:38

Ocorrência

Vazamento de gás mobiliza guarnição em posto de saúde de Ladário

A ocorrência não deixou vítimas e não comprometeu o atendimento da unidade de saúde

Da redação

Publicado em 25/09/2025 às 11:58

Atualizado em 25/09/2025 às 13:09

Divulgação/ Bombeiros

Um forte cheiro de gás no Posto de Saúde do bairro Alta Floresta II, em Ladário, mobilizou a guarnição de salvamento na noite, por volta das 23h30 de quarta-feira (24). Ao chegar ao local, a equipe identificou que o problema vinha de um vazamento em uma das geladeiras utilizadas para armazenar medicamentos, conhecida como câmara conservadora.

Para eliminar o risco, o equipamento foi desligado e o espaço ventilado, restabelecendo a segurança no ambiente. Os responsáveis pela unidade foram orientados a acionar o fabricante do equipamento para realizar os reparos necessários.

A ocorrência não deixou vítimas e não comprometeu o atendimento da unidade de saúde. O episódio reforça a necessidade de atenção constante à manutenção preventiva de equipamentos médicos e hospitalares.

