Veículo abandonado pega fogo e mobiliza equipes da PM e Bombeiros

Divulgação/6º BPM

Um veículo em chamas que foi abandonado, em um trecho do anel viário, na BR-262, próximo a Agesa, em Corumbá, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, na noite de ontem quarta-feira (1º).

No carro, havia um botijão de gás e houve explosão.

Os policiais militares foram avisados por populares que o carro estava em chamas. Ao chegarem, interditaram a via e os bombeiros foram acionados.

Após o fogo ser controlado, foi encontrada a placa do veículo, ainda legível, registrado em nome de um homem com registro no sistema sigo. Os PMs foram até o endereço cadastrado, mas ninguém foi encontrado no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.