Veículo cai de ponte na MS-184 e fica submerso em Corumbá

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá esteve em operação de um possível resgate de vítimas de um veículo que ficou submerso na noite de domingo, dia 16.

Uma viatura de salvamento e um mergulhador foram acionados para atender a ocorrência. No local, encontraram uma caminhonete L200 Triton Mitsubishi, que possivelmente caiu de uma ponte, na MS-184, entre o Passo do Lontra e Porto da Manga.

Na manhã desta segunda-feira, dia 17, a equipe de mergulhadores confirmou que não há vítimas no interior do veículo. O carro estava sem a tampa do capô, com o para-brisa trincado e com a janela do motorista aberta.

A placa do carro foi entregue a Polícia Civil e para a Polícia Militar para a tentativa de identificação do proprietário.