11 de Agosto de 2025 • 14:12

Trânsito

Veículo com placa boliviana colide contra árvore e motorista foge em Corumbá

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (10), por volta das 5h50

Da redação

Publicado em 11/08/2025 às 11:20

Divulgação/ Bombeiros

Um carro com placa boliviana colidiu contra uma árvore na Rua Frei Mariano, em frente à Praça da Independência, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (10), por volta das 5h50. Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou apenas o veículo, com danos concentrados na parte frontal, e foi informada por testemunhas que o condutor havia fugido.

A guarnição da viatura de resgate realizou a sinalização e adotou medidas para garantir a segurança no trecho. Não há informações sobre feridos nem sobre o paradeiro do motorista.

