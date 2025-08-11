Veículo com placa boliviana colide contra árvore e motorista foge em Corumbá

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (10), por volta das 5h50
Divulgação/ Bombeiros
Um carro com placa boliviana colidiu contra uma árvore na Rua Frei Mariano, em frente à Praça da Independência, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (10), por volta das 5h50. Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou apenas o veículo, com danos concentrados na parte frontal, e foi informada por testemunhas que o condutor havia fugido.
A guarnição da viatura de resgate realizou a sinalização e adotou medidas para garantir a segurança no trecho. Não há informações sobre feridos nem sobre o paradeiro do motorista.
