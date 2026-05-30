Veículo pega fogo em Corumbá e Bombeiros atendem ocorrência

Após a situação ser controlada, os militares realizaram uma inspeção minuciosa no veículo, verificando possíveis riscos de reignição das chamas e condições de segurança no automóvel.
Corpo de Bombeiros
A guarnição de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar atendeu na área central de Corumbá uma ocorrência de incêndio em veículo automotor em via pública.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que um veículo VW Voyage encontrava-se com o compartimento do motor totalmente destruído pelas chamas.
Segundo informações repassadas pelo proprietário do automóvel, identificado pelas iniciais E.R.O.A., o incêndio foi controlado antes da chegada da guarnição, utilizando um extintor de incêndio.
Após a situação ser controlada, os militares realizaram uma inspeção minuciosa no veículo, verificando possíveis riscos de reignição das chamas e condições de segurança no automóvel.
A guarnição também repassou orientações ao motorista quanto aos procedimentos preventivos e medidas de segurança relacionadas a incêndios em veículos automotores.
Não houve necessidade da utilização de água durante a operação, uma vez que o incêndio já havia sido debelado no momento da chegada da equipe ao local.
Não houve registro de vítimas.
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