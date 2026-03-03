DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Um princípio de incêndio foi registrado no fim da tarde de ontem, por volta das 18h20, em uma residência localizada na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Santo Antônio, em Ladário. O Corpo de Bombeiros foi acionado após relatos de intensa fumaça saindo do imóvel.



Ao chegar ao local, a guarnição constatou que não havia mais chamas ativas e que parte dos móveis já havia sido retirada para a área externa da casa. Segundo verificado pela equipe, o fogo concentrou-se principalmente na geladeira da residência.



De acordo com relato do morador, ele teria deixado uma vela acesa e se esquecido de apagá-la, o que pode ter dado início ao incêndio. Além da geladeira, o fogo atingiu o forro de PVC da cozinha, parte da instalação elétrica e um caibro do mesmo cômodo.



Não foi necessária a utilização de água. A equipe realizou a retirada dos materiais atingidos e o rescaldo preventivo. Após a conclusão dos trabalhos, o imóvel ficou sob responsabilidade do morador.



O Corpo de Bombeiros orienta que velas não sejam deixadas acesas sem supervisão, a fim de evitar incêndios e danos materiais.

