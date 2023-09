Velório do pequeno Matheus é marcado por comoção em Corumbá

Velório é marcado por tristeza / Anderson Gallo/ Diário Corumbaense

Tristeza e comoção tomam conta do velório de Matheus Alves de Souza, de 7 anos, que teve início às 22h30, de ontem, 12, na capela Cristo Rei, localizada na rua Major Gama esquina com a 13 de Junho. O sepultamento será às 15h30, de hoje, 13, no cemitério Santa Cruz.

Segundo informações do Diário Corumbaense, Matheus, que era aluno da 2ª série do ensino fundamental da escola municipal Cássio Leite de Barros, localizada na parte alta da cidade, foi atingido pela estrutura da quadra da unidade de ensino, que foi arrancada e retorcida durante os fortes ventos, que atingiram Corumbá ontem. Ele participava da aula de Educação Física no momento da fatalidade. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Bastante abalada, Maísa Marques Ribeiro, prima do menino, disse que assim que soube veio para Corumbá. “Moro em Campo Grande e assim que ficamos sabendo viemos para cá. Meu primo era um menino bastante alegre e estudioso, carinhoso com a mãe e gostava muito de dançar. Sempre com um sorriso no rosto”, disso Maísa.

A professora Tainá Baiaroski, disse que Matheus foi aluno dela ano passado, na 1ª série do Ensino Fundamental. Ela relembrou o aluno carinhoso que teve. “Extrovertido, inteligente, bastante participativo nas aulas e era comunicativo, fazia todas as atividades”, disse.

Em rede social, a direção da escola publicou nota de pesar. “Nunca vamos esquecer o brilho do seu olhar, o encanto do seu sorriso, a alegria que você tinha ao estar na escola. Eternas saudades da sua presença em nossa escola, entre nossos alunos, brincando e correndo. É com um grande pesar que enfrentamos sua despedida. Descanse em paz linda criança”.

O prefeito Marcelo Iunes decretou luto de três dias em memória do menino Matheus.

Aulas suspensas

As aulas na Rede Municipal de Ensino estão suspensas até sexta-feira (15). Neste período, equipes da Secretaria de Infraestrutura irão vistoriar as escolas, unidades de saúde e prédios públicos para levantar os estragos provocados pelo temporal.

Esse levantamento vai embasar decreto de Estado de Emergência.