Vence amanhã, dia 15, 2º parcela do IPTU de Corumbá

Vence amanhã, 15 de maio, o prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 para moradores de Corumbá.

As guias para o pagamento parcelado estão disponíveis para download no site oficial da Prefeitura de Corumbá. Para baixá-las, basta acessar o link do Portal do Contribuinte. Também podem ser retiradas diretamente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na rua Frei Mariano n° 66, Centro.

O parcelamento do IPTU tem os seguintes vencimentos:

PARCELAS

VENCIMENTO

2ª parcela

15 de maio

3ª parcela

17 de junho

4ª parcela

15 de julho

5ª parcela

15 de agosto

6ª parcela

16 de setembro

7ª parcela

15 de outubro

8ª parcela

18 de novembro

9ª parcela

16 de dezembro