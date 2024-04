Vence amanhã o pagamento à vista do IPTU com desconto em Corumbá

Vence amanhã, 30 de abril, o prazo para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024, com 30% de desconto. O desconto incide somente no IPTU, referente ao IPTU do exercício, não abrangendo exercícios anteriores. A segunda parcela tem vencimento programado para 15 de maio.

As guias para pagamento – à vista e parcelado – estão disponíveis para download no site oficial da Prefeitura de Corumbá. Para baixá-las, basta acessar o link do Portal do Contribuinte. Também podem ser retiradas diretamente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na rua Frei Mariano n° 66, Centro.

Os contribuintes que não concordarem com os valores lançados do Imposto Predial e Territorial Urbano poderão impugná-lo, solicitando inclusive a realização de vistoria “in loco”. A impugnação poderá ser protocolizada, gratuitamente, até o dia do vencimento do IPTU 2024, através do e-mail: atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br. E, em último caso na sede da Central de Atendimento ao Cidadão.

O Imposto Predial e Territorial Urbano terá os seguintes vencimentos:

PARCELAS VENCIMENTO

Cota Única - 30 de abril

2ª parcela - 15 de maio

3ª parcela - 17 de junho

4ª parcela - 15 de julho

5ª parcela - 15 de agosto

6ª parcela - 16 de setembro

7ª parcela - 15 de outubro

8ª parcela - 18 de novembro

9ª parcela - 16 de dezembro

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá