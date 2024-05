Segunda parcela do IPTU de Corumbá vence no dia 15

Vence na quarta-feira, 15 de maio, o prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024.

As guias para o pagamento parcelado estão disponíveis para download no site oficial da Prefeitura de Corumbá. Para baixá-las, basta acessar o link do Portal do Contribuinte. Também podem ser retiradas diretamente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na rua Frei Mariano n° 66, Centro.

O parcelamento do IPTU tem os seguintes vencimentos:

PARCELAS

VENCIMENTO

2ª parcela - 15 de maio

3ª parcela - 17 de junho

4ª parcela - 15 de julho

5ª parcela - 15 de agosto

6ª parcela - 16 de setembro

7ª parcela - 15 de outubro

8ª parcela - 18 de novembro

9ª parcela - 16 de dezembro

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá