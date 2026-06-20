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Ventania derruba árvore de grande porte sobre residência e assusta família em Corumbá

Três pessoas estavam na casa no momento do ocorrido, sendo duas crianças

Anibal Placêncio

Publicado em 20/06/2026 às 10:40

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Queda da árvore foi provocada pelos ventos intensos que atingiram a região de Corumbá durante a tarde / Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência na tarde deste sexta-feira (19), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá, após as fortes rajadas de vento registradas na cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 16h30 para atender a ocorrência na Rua Luís Feitosa Rodrigues. No local, a equipe constatou que a árvore havia atingido o telhado do imóvel, causando danos em cômodos da casa, entre eles a sala e um quarto.

No momento do incidente, três pessoas estavam no interior da residência, sendo um adulto e duas crianças. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, a queda da árvore foi provocada pelos ventos intensos que atingiram a região pantaneira durante a tarde. A equipe realizou o corte e a remoção dos galhos que comprometiam a estrutura da residência, além de eliminar riscos relacionados à rede elétrica e garantir a segurança dos moradores.

Após a conclusão dos trabalhos, o imóvel foi deixado sem riscos imediatos para os ocupantes.

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