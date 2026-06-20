Ventania derruba árvore de grande porte sobre residência e assusta família em Corumbá

Três pessoas estavam na casa no momento do ocorrido, sendo duas crianças
Queda da árvore foi provocada pelos ventos intensos que atingiram a região de Corumbá durante a tarde / Divulgação Corpo de Bombeiros
Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência na tarde deste sexta-feira (19), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá, após as fortes rajadas de vento registradas na cidade.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 16h30 para atender a ocorrência na Rua Luís Feitosa Rodrigues. No local, a equipe constatou que a árvore havia atingido o telhado do imóvel, causando danos em cômodos da casa, entre eles a sala e um quarto.
No momento do incidente, três pessoas estavam no interior da residência, sendo um adulto e duas crianças. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo os bombeiros, a queda da árvore foi provocada pelos ventos intensos que atingiram a região pantaneira durante a tarde. A equipe realizou o corte e a remoção dos galhos que comprometiam a estrutura da residência, além de eliminar riscos relacionados à rede elétrica e garantir a segurança dos moradores.
Após a conclusão dos trabalhos, o imóvel foi deixado sem riscos imediatos para os ocupantes.
Acidente
Ação conjunta
Compartimento oculto sob o assoalho continha tabletes de maconha protegidos por estruturas metálicas
Capacitação
Capacitação reuniu cerca de 40 participantes dos dois municípios
Infraestrutura
Serviços de reassentamento de lajotas são executados na Rua Antônio Quelho, ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, garantindo segurança e mobilidade
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