23 de Setembro de 2025 • 12:50

Corumbá

Ventania provoca queda de árvores e danos em residência em Corumbá e Ladário

Corpo de Bombeiros atuou na ocasião

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 10:34

Corpo de Bombeiros

Durante a forte ventania registrada no final da manhã e início da tarde de ontem (22), o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a três ocorrências de queda de árvores nos municípios de Corumbá e Ladário, com danos materiais em uma residência, mas sem vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por meio do 3º Grupamento, foi acionado para atender três ocorrências de queda de árvores em decorrência de fortes rajadas de vento que atingiram Corumbá e Ladário na tarde de ontem (22).

Em Corumbá, os casos foram registrados no Bairro Popular Nova e na região central da cidade. As árvores caíram em áreas residenciais, mas não houve registro de feridos ou danos materiais significativos.

Já em Ladário, na Rua Comandante Souza Lobo, região central do município, uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência. O impacto causou danos ao muro, às telhas e à estrutura da varanda. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em nota, o CBMMS destacou a prontidão das equipes para atender situações emergenciais, reforçando o compromisso com a segurança e o apoio à população durante eventos climáticos adversos.

