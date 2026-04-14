Vereadores aprovam doação de áreas para nova Maternidade e Policlínica de Corumbá

Câmara de Vereadores de Corumbá

Vereadores corumbaenses aprovaram na noite de ontem, terça-feira, 7, dois projetos de leis encaminhando pelo Poder Executivo Municipal, visando a doação de duas áreas para o Estado do Mato Grosso do Sul, onde serão construídas a nova maternidade e a policlínica de Corumbá pelo Governo Estadual com recursos do PAC do Governo Federal, na Rua Pedro de Medeiros, no Bairro Popular Velha.

A Maternidade e a Policlínica serão construídas ao lado do futuro Hospital Regional de Corumbá, “um sonho de todos os corumbaenses, um marco para a saúde pública local, um gargalo não só em nossa cidade, mas em todo o mundo”, como afirmou o presidente do Legislativo corumbaense, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, Bira.

MATERNIDADE

A área que vai viabilizar a construção da nova Maternidade de Corumbá conta com 14.382,00m², e foi avaliada em R$ 2.059.000,00. O prefeito Gabriel Alves de Oliveira, em sua mensagem, afirmou que será de extrema importância para fortalecer a rede de atenção materno-infantil, ampliando acesso a serviços de saúde especializados e essenciais à população, especialmente às gestantes, parturientes e recém-nascidos, em consonância com princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e com as diretrizes constitucionais que asseguram o direito à saúde.

Conforme ele, a doação do imóvel viabiliza a execução do projeto com maior eficiência celeridade, permitindo a adequada utilização do patrimônio público para a promoção do bem-estar coletivo, a redução de riscos à saúde materna e infantil e o fortalecimento das políticas públicas de saúde no Estado de Mato Grosso do Sul.

POLICLÍNICA

Já a Policlínica será construída em uma área de 4.800,00m², avaliada em R$ 788.000,00, e, conforme o prefeito, vai atender ao relevante interesse público, uma vez que visa ampliar e qualificar a rede de atenção à saúde, fortalecendo a oferta de serviços ambulatoriais especializados e contribuindo para a melhoria do atendimento prestado à população corumbaense.

Acrescentou que a construção representa importante avanço para o sistema público de saúde local, possibilitando maior resolutividade, redução da demanda reprimida por consultas e exames especializados e diminuição da necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

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