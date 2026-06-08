Vereadores de Corumbá debatem acesso a serviços de fisioterapia para população

Vereador Jovan Temeljkovitch, de Corumbá / Divulgação/Câmara de Corumbá

Informações que apontam a existência de significativa demanda pelos serviços fisioterapêuticos em Corumbá, levaram o vereador Jovan Temeljkovitch a questionar a Secretaria de Saúde, cobrando dados atualizados em relação à composição do quadro profissional, da capacidade operacional do serviço e da eventual necessidade de ampliação da assistência prestada à população.

A solicitação foi por meio de requerimento apresentado esta semana na Câmara Municipal, durante sessão ordinária, para que a Secretaria informe, de forma clara e objetiva, o número atual de fisioterapeutas efetivos em exercício na rede, discriminando a respectiva lotação; se existem profissionais contratados temporariamente, terceirizados ou ocupantes de cargos comissionados, indicando a quantidade e local de atuação; o número de cargos efetivos de fisioterapeuta atualmente existentes, providos e vagos no âmbito da Administração Municipal.

Além disso, o parlamentar cobrou informações sobre o quantitativo de pacientes atualmente cadastrados ou aguardando atendimento fisioterapêutico na rede, discriminando, se possível, a fila de espera por especialidade, unidade de atendimento e tempo médio de espera; informar a média mensal de atendimentos realizados nos últimos 12 meses; se o quantitativo atual atende à demanda existente e aos parâmetros técnicos aplicáveis aos serviços de fisioterapia ambulatorial, indicando expressamente os critérios, normas ou referências adotados para essa avaliação.

Também pediu informações no sentido de saber se há estudos, levantamentos técnicos ou planejamento administrativo visando à ampliação da oferta de serviços de fisioterapia no Município, especialmente na Atenção Primária à Saúde e nas equipes multiprofissionais.

Cobrou informações para saber se existe previsão para expansão dos serviços de fisioterapia para outras unidades de saúde ou regiões do Município, visando ampliar o acesso da população aos atendimentos; bem como informar, mediante relatório, a relação dos afastamentos, exonerações, aposentadorias ou vacâncias ocorridas nos cargos de fisioterapeuta nos últimos 24 meses.

Jovan ressaltou que o questionamento visa subsidiar a atividade fiscalizatória do Poder Legislativo quanto à estrutura e à capacidade de atendimento dos serviços de fisioterapia ofertados pelo Sistema Único de Saúde em Corumbá, tendo em vista que desempenha papel fundamental na prevenção de agravos, recuperação funcional, reabilitação e promoção da saúde, constituindo importante instrumento para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente de idosos, pessoas com deficiência, pacientes em recuperação pós-cirúrgica e portadores de doenças crônicas.