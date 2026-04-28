Vereadores de Corumbá discutem jornada de trabalho de profissionais da Enfermagem

O vereador Matheus Cazarin pediu providências necessárias à prefeitura / Divulgação/Câmara de Corumbá

O vereador Matheus Cazarin pediu providências necessárias por parte do prefeito Gabriel Alves de Olivera, visando a regulamentação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, especialmente aqueles que atuam na Rede de Urgência e Emergência em Corumbá.

Observou que se trata de uma medida necessária para reduzir a sobrecarga de trabalho, promover melhores condições laborais, preservar a saúde física e mental dos profissionais e qualificar a assistência ofertada à população.

“A profissão, em sua maioria, é integrada por pessoas do sexo feminino, muitas das quais mães solo, o que reforça a necessidade de políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho, equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e valorização da categoria”, observou.

Lembrou que está em tramitação no Congresso Nacional, a PEC 19/2024 que propõe a valorização dos profissionais da enfermagem, inclusive com previsão de reajuste anual do piso salarial. “Por isso se torna urgente a adoção de medidas no âmbito municipal, especialmente na Rede de Urgência e Emergência, como forma de reconhecimento e valorização desses profissionais essenciais para a sociedade”, prosseguiu lembrando que maio é simbólico para a enfermagem já que nos dias 12 e 20, são comemorados o Dia do Enfermeiro e o Dia do Técnico, Auxiliar de Enfermagem e Parteira, respectivamente.

VALORIZAÇÃO

Em outro requerimento, Cazarin solicitou à Fundação do Patrimônio Histórico de Corumbá, a instalação de placa de reconhecimento ao engenheiro calculista do monumento Cristo Rei do Pantanal, Engenheiro Civil Sicard Maciel de Barros, sugerindo ainda que, nas futuras obras públicas inauguradas, sejam incluídos nas placas oficiais todos os profissionais envolvidos em sua concepção, elaboração e execução.

Disse ser esta uma forma de valorizar e dar o devido reconhecimento aos profissionais que contribuíram tecnicamente para a construção de importantes marcos do município, como é o caso do engenheiro Sicard Maciel de Barros, responsável pelo cálculo estrutural do monumento Cristo Rei do Pantanal, um dos principais símbolos culturais, turísticos e religiosos de Corumbá, sendo referência para moradores e visitantes.

“Apesar disso, muitas vezes os profissionais responsáveis pela concepção e execução de obras dessa magnitude, não recebem o reconhecimento público adequado. Por isso, a instalação de uma placa de reconhecimento contribui para preservar a memória técnica e histórica da obra, além de valorizar o trabalho dos profissionais envolvidos”, afirmou.

Reformou a necessidade de, nas futuras obras públicas, instalar placas oficiais com os nomes de todos os profissionais participantes engenheiros, arquitetos, técnicos e demais colaboradores, como forma de transparência, valorização profissional e registro histórico das intervenções realizadas pelo poder público.