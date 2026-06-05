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Infraestrutura

Vereadores de Corumbá discutem melhoria para a Praça da Independência

Da redação

Publicado em 05/06/2026 às 16:08

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Vereadora Hanna Ellen Santana / Divulgação/Câmara de Corumbá

A necessidade urgente de intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura da Praça da Independência, levou a vereadora Hanna Ellen Santana a solicitar estudos técnicos necessários que culminem com a execução de obras de revitalização de um espaço que faz parte da história de Corumbá.

O pedido foi feito à secretária Jossiely Godoi da Silva, de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP), tendo em vista a necessidade de intervenção, contemplando a pintura dos bancos, restauração do parque infantil, manutenção e modernização da iluminação pública, bem como demais melhorias necessárias para a conservação e valorização do local.

Justificou seu pedido lembrando que a Praça da República é um importante espaço público de convivência, lazer e integração social da população corumbaense, um local de relevante valor histórico, cultural e turístico para o município, sendo amplamente frequentado por famílias, crianças, idosos, praticantes de atividades físicas e visitantes.

No entanto, informou que moradores e usuários do espaço estão cobrando intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura geral do espaço, especialmente quanto à conservação dos bancos, recuperação dos equipamentos do parque infantil e manutenção da iluminação pública.

“A adequada conservação desses equipamentos contribui diretamente para a segurança, acessibilidade e conforto dos frequentadores, além de promover a ocupação saudável dos espaços públicos”, observou.

“A revitalização é extremamente importante para fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade, valorização do patrimônio histórico municipal, e incentivar a utilização do local para atividades recreativas, culturais e de convivência social”, concluiu Hanna.

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