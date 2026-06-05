Vereadores de Corumbá discutem melhoria para a Praça da Independência

Vereadora Hanna Ellen Santana / Divulgação/Câmara de Corumbá
A necessidade urgente de intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura da Praça da Independência, levou a vereadora Hanna Ellen Santana a solicitar estudos técnicos necessários que culminem com a execução de obras de revitalização de um espaço que faz parte da história de Corumbá.
O pedido foi feito à secretária Jossiely Godoi da Silva, de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP), tendo em vista a necessidade de intervenção, contemplando a pintura dos bancos, restauração do parque infantil, manutenção e modernização da iluminação pública, bem como demais melhorias necessárias para a conservação e valorização do local.
Justificou seu pedido lembrando que a Praça da República é um importante espaço público de convivência, lazer e integração social da população corumbaense, um local de relevante valor histórico, cultural e turístico para o município, sendo amplamente frequentado por famílias, crianças, idosos, praticantes de atividades físicas e visitantes.
No entanto, informou que moradores e usuários do espaço estão cobrando intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura geral do espaço, especialmente quanto à conservação dos bancos, recuperação dos equipamentos do parque infantil e manutenção da iluminação pública.
“A adequada conservação desses equipamentos contribui diretamente para a segurança, acessibilidade e conforto dos frequentadores, além de promover a ocupação saudável dos espaços públicos”, observou.
“A revitalização é extremamente importante para fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade, valorização do patrimônio histórico municipal, e incentivar a utilização do local para atividades recreativas, culturais e de convivência social”, concluiu Hanna.
Trânsito
Mulher de 75 anos teve ferimento na cabeça com sangramento, enquanto a criança de 4 anos apresentava escoriação no nariz e dores na cabeça
TEMPO
Temperaturas começaram o dia em torno de 15°C, mas devem se aproximar dos 30°C ao longo da tarde
ESPORTE E LAZER
Locais estarão abertos pela manhã e à noite para atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer da população.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS