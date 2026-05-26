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Vereadores querem balanças adaptadas para atender pessoas com deficiência em Corumbá

Da redação

Publicado em 26/05/2026 às 14:12

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A aquisição e disponibilização de balanças adaptadas específicas para pesagem de pessoas com deficiência física e cadeirantes é o que buscam os vereadores Jovan Temeljkovitch, Marcelo Araújo e Matheus Cazarin, e a vereadora Nanah Cordeiro, visando atendimento a pacientes que necessitam de um tratamento especial nas unidades de saúde, no Pronto de Socorro Municipal e no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Corumbá.

O assunto foi amplamente debatido durante a sessão ordinária desta segunda-feira, 25, e a solicitação saiu em nome do Poder Legislativo corumbaense direcionada ao prefeito Gabriel Alves de Oliveira e à secretária Tatiana da Silva Santos Mattos, de Saúde, para atendimento a pacientes que necessitam de um tratamento especial.

“A inexistência de equipamento adequado compromete a realização de atendimentos básicos e acompanhamento clínico adequado desses pacientes, dificultando procedimentos essenciais relacionados à avaliação médica, nutricional e acompanhamento de saúde”, argumentou Jovan destacando que a disponibilização de equipamentos adaptados vai assegurar atendimento humanizado, acessível e compatível com as necessidades da população.

Marcelo, por sua vez, destacou que a ausência dessas balanças impede, em muitos casos, a realização correta e segura da pesagem desses pacientes, dificultando o acompanhamento clínico, nutricional e terapêutico.

“O controle periódico do peso corporal é procedimento essencial para monitoramento de diversas condições de saúde, especialmente em pacientes com doenças crônicas, cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, renais e em tratamento contínuo. A inexistência de equipamentos apropriados compromete diretamente a qualidade da assistência prestada, além de gerar constrangimento, insegurança e exclusão às pessoas com deficiência, que muitas vezes ficam impossibilitadas de realizar avaliações básicas indispensáveis ao acompanhamento médico adequado”, argumentou.

Matheus lembrou que “a ausência de equipamento apropriado compromete o acesso pleno e igualitário aos serviços de saúde, especialmente considerando que a aferição do peso corporal é um procedimento essencial para avaliações clínicas, acompanhamento nutricional, administração correta de medicamentos e monitoramento das condições de saúde dos pacientes”.

Nanah observou que “as balanças vão promover mais acessibilidade, inclusão, dignidade e humanização no atendimento prestado pela rede pública municipal de saúde, especialmente às pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e idosos que necessitam de acompanhamento médico frequente”.

Ressaltou que as balanças adaptadas também beneficiarão idosos com dificuldade de locomoção, pacientes em recuperação cirúrgica, pessoas com obesidade severa e pacientes acometidos por doenças degenerativas ou limitações motoras temporárias.

“Sem dúvida vão proporcionar maior segurança durante os atendimentos, mais autonomia e dignidade aos pacientes, redução dos riscos de quedas durante a pesagem e melhoria na qualidade dos serviços prestados pela rede pública de saúde”, reforçou.

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