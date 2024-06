Vias dos bairros Cravo Vermelho e Cristo Redentor são pavimentadas

Clóvis Neto, PMC

“Aqui melhorou depois que foi feito a lajota, porque antes era cruel”. A afirmação é de Viviane Maria dos Santos Silva, moradora do bairro Cravo Vermelho ao avaliar o ganho na qualidade de vida após ter sua alameda pavimentada com lajotas sextavadas pela Prefeitura de Corumbá.

Moradora há cinco anos no bairro, Viviane contou que a pavimentação trouxe benefícios para todos. “Tem bastante criança que estuda lá na escola (Almirante Tamandaré) e quando eles passavam, antes de ter a lajota, era só lama. Era uma lama mesmo, parecia que a gente vivia no chiqueiro. Depois que foi feita a lajota melhorou”, disse. “É tudo perto, né. Ali tem a praça. Eu gosto de morar aqui”, completou.

Viviane Silva é moradora de uma das seis alamedas do bairro Cravo Vermelho que receberam as obras de drenagem e pavimentação com blocos de concreto (lajotas sextavadas). Na região, a Prefeitura de Corumbá investiu R$ 1 milhão em recursos próprios do Município e viabilizados via convênio com o Governo do Estado.

Foram totalmente pavimentadas as alamedas e ruas Pernambuco; Bahia; Santa Luzia; Projetada Quadra D; João B. Couto e Projetada Quadra E. Além da pavimentação com lajotas sextavadas, a implantação da drenagem profunda foi essencial para evitar alagamentos nestas vias.

Morando desde 2005 no bairro, Elenir de Souza lembrou o transtorno que era andar pelas ruas do Cravo Vermelho em tempos de chuva. “Quando chovia, a gente não podia sair com as crianças, levar as crianças na escola. Para gente sair, tinha que amarrar sacola de plástico nos pés, para chegar limpo até a rua principal. Agora não, ficou melhor. A gente anda não suja o pé, muita coisa melhorou”.

Além do lajotamento nas alamedas, Laís Duarte Lara ressaltou que o bairro conta com outros benefícios como escola; posto de saúde; quadra poliesportiva. “Melhorou cem por cento. Melhorou bastante. À noite eu levo minhas crianças para brincar (na praça) até sentirem sono e vir dormir”, contou.

Por orientação do prefeito Marcelo Iunes, a região do Cravo Vermelho recebeu ampla ação de urbanização do Município. A Prefeitura promoveu a construção do Parque Linear das Jaguatiricas. O Complexo de Esporte e Lazer Carlos Albaneze (Carlito) foi inaugurado em setembro do ano passado. A praça é um espaço modelo para todo o Estado.

A área, de 10 mil metros quadrados, tem praça pública; playground; quadra poliesportiva; pista para caminhada; academia ao ar livre e campo de futebol. Ainda na região do Cravo, a Prefeitura reconstruiu o campo do futebol, deixando o equipamento público com medidas oficiais, iluminação de LED e áreas de convívio social. No local também foi construída uma bacia de contenção de águas pluviais para evitar que as chuvas causem transtornos maiores para o bairro.

Cristo Redentor

A Prefeitura também avançou na infraestrutura urbana do bairro Cristo Redentor. Lá foram pavimentadas, com lajotas, dez quadras nas alamedas Anésia Pinheiro e Salgado Filho.