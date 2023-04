Vídeo mostra momento em que homem é baleado em bar após discussão por futebol em Corumbá

Víitma foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Diário Corumbaense) - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS / Foto: Diário Corumbaense

Vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que um homem de 28 anos é baleado em um restaurante na Rua Frei Mariano, Centro de Corumbá. O crime aconteceu após uma confusão por partida de futebol transmitida na televisão na tarde do último domingo 9. O autor está foragido.

Nas imagens de câmera de segurança obtidas pelo O Pantaneiro, é possível ver que os envolvidos estão em mesas próximas quando começam a conversar. O autor está com uma mulher no local e a vítima com um outro homem.

Em certo momento, os três homens começam a conversar e então a discussão toma forma. A mulher ainda tenta segurar o autor, que insiste na briga. O amigo e a vítima levantam e vão em direção à mesa do "rival", que saca a arma e anda para trás. A mulher novamente tenta intervir, mas o rapaz de 28 anos vira uma mesa e então cai ao ser atingido pelo disparo.

A mulher arrasta o autor até a rua e os dois caem entre dois carros. Ela tenta segurar o homem pela camiseta que sai andando e entra no veículo estacionado na frente do local. O vídeo termina após 1 minuto e 15 segundos.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a vítima e o suspeito estavam assistindo a uma partida de futebol, quando começou a discussão. O homem foi atingido com um tiro na região da perna. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima e ele revelou aos socorristas que conhece o suspeito de vista e que eles se estranharam durante o jogo de futebol, momento em que começaram a se encarar.

Testemunhas revelam em áudios que circulam no Whatsapp que o suspeito atirou após a vítima fazer brincadeira por conta do jogo que passava na televisão. O rapaz foi socorrido consciente e orientado até o pronto-socorro municipal da cidade. A PM (Polícia Militar) esteve no local do crime e o caso será investigado pela Polícia Civil.