Vigilância Sanitária incinera duas toneladas de alimentos apreendidos

Alimentos apreendidos / Foto: Divulgação

A Secretária de Saúde de Corumbá incinerou nesta quarta-feira (25) cerca de duas toneladas de alimentos apreendidos pela Vigilância Sanitária, dentre eles frutos do mar, pescados e algumas iguarias como tartaruga. A ação aconteceu na Ferro-Ligas.

A secretária da pasta, Beatriz Assad explica que essa “é uma das atividades desenvolvidas pela Vigilância Sanitária. O nosso objetivo é proteger a saúde do consumidor, assegurando que os estabelecimentos atendam as normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador. E estamos a disposição para receber denúncias que vão ser tratadas com sigilo”.

A carga foi apreendida no dia 19 de janeiro, com o apoio do ROMU, na Rodoviária de Corumbá, estava no bagageiro de um ônibus que saiu de São Paulo com destino para a Bolívia. No ato, foi lavrado Termo de Apreensão e Auto de Infração com previsão de multa ao infrator. A Polícia Militar Ambiental e o Ibama também foram acionados, devido aos animais exóticos.

Após o flagrante, a carga foi armazenada na câmara fria da Caimasul, que atuou como fiel depositária, onde foi pesada e catalogada, para os trâmites necessários.

A Coordenadora de Vigilância Sanitária, Kelly Bufão Celeri conta “foi feita a autuação por transporte, registro e armazenamento incorretos. Pescados e frutos do mar devem ser transportados a menos de 18º, refrigerados, com certificado da autoridade sanitária, e a carga estava sem registro algum. Poderia causar sérios riscos de contaminação para quem fosse consumi-los. A mercadoria era de propriedade de uma mulher de cidadania chinesa, que levaria as iguarias para Santa Cruz”.

Denúncia

A população pode denunciar o comércio de alimento e medicamento vencido, estabelecimento em más condições de higiene, entre outros pelo telefone 0800 647 2255. O anonimato é garantido.