05 de Janeiro de 2026 • 13:12

Polícia

Violência doméstica é registrada no Cristo Redentor em Corumbá

Ocorrência foi registrada no último sábado (3)

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 08:22

Divulgação/ PM

Uma ocorrência de violência doméstica registrada no bairro Cristo Redentor mobilizou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (3), em Corumbá. A guarnição foi acionada após denúncia de agressões ocorridas no interior de uma residência.

No local, uma idosa relatou aos policiais que havia sido agredida fisicamente pelo próprio filho, que chegou à casa em estado de embriaguez e com comportamento agressivo. Segundo o relato, o autor desferiu golpes na região da cabeça e do abdômen da vítima.

Ainda conforme as informações apuradas, o homem também ameaçou de morte e agrediu o próprio irmão, atingindo-o com socos durante o episódio de violência.

A idosa foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico, onde foram constatados hematomas na região abdominal e na cabeça. Diante da situação, o autor e as vítimas foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.

