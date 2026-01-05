Violência doméstica é registrada no Cristo Redentor em Corumbá

Ocorrência foi registrada no último sábado (3)
Divulgação/ PM
Uma ocorrência de violência doméstica registrada no bairro Cristo Redentor mobilizou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (3), em Corumbá. A guarnição foi acionada após denúncia de agressões ocorridas no interior de uma residência.
No local, uma idosa relatou aos policiais que havia sido agredida fisicamente pelo próprio filho, que chegou à casa em estado de embriaguez e com comportamento agressivo. Segundo o relato, o autor desferiu golpes na região da cabeça e do abdômen da vítima.
Ainda conforme as informações apuradas, o homem também ameaçou de morte e agrediu o próprio irmão, atingindo-o com socos durante o episódio de violência.
A idosa foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico, onde foram constatados hematomas na região abdominal e na cabeça. Diante da situação, o autor e as vítimas foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.
