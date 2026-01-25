Acessibilidade

25 de Janeiro de 2026

Violência contra Mulher

Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a golpes de madeira na noite deste sábado

Redação

Publicado em 25/01/2026 às 15:27

Atualizado em 25/01/2026 às 15:32

Polícia de Corumbá MS

Foi identificada como Rosana Candia Ohara, de 62 anos, a mulher vítima de feminicídio registrada no início da noite deste sábado (24), na Vila Guarani, em Corumbá (MS). Ela foi brutalmente assassinada dentro da própria residência pelo ex-companheiro, um idoso de 73 anos.

De acordo com informações apuradas no local, Rosana foi agredida com golpes violentos de um pedaço de madeira, tipo caibro, principalmente na região do rosto. Um vizinho, que mora nos fundos da casa, relatou ter ouvido os gritos de socorro e presenciado a cena por cima do muro. Ao conseguir entrar na residência para tentar ajudar, a vítima já estava sem vida. Segundo o relato, o agressor demonstrava frieza e chegou a sorrir durante o ataque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h45 para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que a mulher já não apresentava sinais vitais. O SAMU também foi chamado, e o médico confirmou o óbito.

Após o crime, o autor teria tentado fugir utilizando uma bicicleta, mas acabou sendo localizado e preso na casa do irmão. Conforme a Polícia Militar, o idoso apresentou comportamento agressivo, desobedeceu ordens policiais e precisou ser algemado durante a abordagem, que ocorreu na cozinha do imóvel.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para os trabalhos da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que investiga o caso como feminicídio — crime caracterizado pela morte de mulher em contexto de violência doméstica ou familiar.

Este é o segundo caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2026, reforçando o alerta para a gravidade da violência contra a mulher, especialmente dentro do ambiente doméstico.

