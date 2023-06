Vizinho salvou mulher da morte em Corumbá

Google Street View

Mulher de 28 anos conseguiu escapar da morte, graças a um vizinho que ouviu os pedidos de socorro. O marido a atacou e golpeou com faca no pescoço no assentamento São Gabriel, às margens da BR-262, em Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, ela teve a garganta cortada ao ser golpeada pelo marido, de 32 anos na última quinta-feira, dia 8. A vítima foi agredida com dois tapas no rosto e na boca, depois que o marido a viu conversando com um amigo pelo celular. Após muita insistência por parte do marido e xingamentos, ela acabou dizendo o nome da pessoa e logo foi para seu quarto arrumar as roupas para sair de casa, quando o homem disse: "agora vou te matar".

Com uma faca de cozinha, ele agarrou a vítima pelos cabelos, a arrastou para fora de casa, deitou-a no chão pressionando suas costas com o joelho, puxou sua cabeça para cima e começou a cortar a garganta dela.

A mulher gritou e se debateu; o acusado tapou sua boca, mas ela conseguiu se desvencilhar e correu para a casa de um vizinho. Ela foi socorrida e graças a isso escapou da morte.

A vítima foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro Guatós. Ela levou cinco pontos no ferimento na garganta.

Ela vive com o agressor e os filhos, de 07 e 03 anos e diz que em 10 anos de relacionamento, não é a primeira vez agredida pelo marido e pediu medida protetiva de urgência.

O caso foi registrado como injúria e tentativa de feminicídio (violência doméstica e familiar). O autor não foi localizado.