10ª Pirafolia encerra deixando saudades

Divulgação

Acabou a 10ª Pirafolia, o carnaval de Aquidauana, que aconteceu desde o último dia 10, na Praça de Piraputanga. Foram três dias de muita folia, brincadeira e alegria, onde moradores da região e turistas puderam brincar ao som das bandas Rangel Castilho & Armazém Brasil e Maestro Vandão e os Tequilas, que embalaram a multidão ao som de muito samba, axé, pagode e as tracionais marchinhas, que não podem faltar em nenhum carnaval.

Desde o dia 10 de fevereiro, a partir das 19 horas, os brincantes vestidos das mais variadas e divertidas fantasias, iam chegando e caindo no baile, todos demonstrando um fôlego bem grande e muito contagiante.

No domingo, 11, teve a matinê que permitiu que a criançada também tivesse a oportunidade de se jogar no salão fantasiadas e brincassem, transbordando total alegria. Ao anoitecer, mais uma vez os adultos e as famílias puderam novamente pular seu carnaval, que a cada nova edição vem se estabelecendo como o melhor carnaval da região pantaneira.

Ontem, segunda-feira, 12, último dia da 10ª Pirafolia, a festa começou com gostinho de quero mais e o público não poupou animação parecendo que não iria embora porque não queria que essa festa acabasse.

No findar da noite, já na madrugada, se aproximava a hora de se despedir dessa, que mais uma vez veio para confirmar ser o melhor carnaval dessa região.

Em 2024, cerca de cinco blocos de foliões se organizaram e curtiram a festa junto com a sua turma: Bloco Manga Doce, Bloco Abacaxi, Gambi Folia, Bloco Casa da Irene e também o Bloco Melancia.

Quando silenciaram o microfone e desligaram o som, foi chegada a hora de voltar para casa, guardar a fantasia, e lembrar do carnaval 2024, através das selfies que registraram muitos foliões ao longo desses três dias de um carnaval muito animado e ordeiro, que deixou uma grande saudade e acendeu em cada folião a vontade de esperar pela próxima Pirafolia.

A 10ª Pirafolia foi possível de ser realizada através da Prefeitura Municipal de Aquidauana com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Associação de Moradores de Piraputanga e apoio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo de Mato Grosso do Sul.