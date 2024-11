14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos tem entrada gratuita

Reprodução

De 26 a 29 de novembro, Campo Grande recebe a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, com sessões gratuitas realizadas no MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O evento é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com produção nacional da UFF (Universidade Federal Fluminense) e apoio local do curso de Artes Visuais da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Com o tema "Viver com Dignidade é Direito Humano", o evento deste ano reforça a importância da dignidade humana como base para a liberdade e qualidade de vida. Realizada anualmente nos 26 estados do país e no Distrito Federal, a Mostra busca fomentar reflexões sobre os direitos humanos por meio de uma rica programação de filmes nacionais e internacionais.

Destaques da programação

A 14ª edição homenageia a renomada montadora Cristina Amaral, um ícone do cinema brasileiro. Reconhecida por seu trabalho em obras que destacam questões sociais e humanas, Cristina tem no currículo documentários como "Quilombo Rio dos Macacos" e "Teatro Experimental do Negro", que refletem seu compromisso com os direitos humanos.

A programação inclui oito sessões de curtas e longas-metragens, uma sessão infantil e debates com cineastas, como a diretora Marinetti Pinheiro, que participa da abertura discutindo o legado de Cristina Amaral. Os filmes, selecionados por chamada pública, representam todas as regiões do Brasil, abordando temas como igualdade, justiça social e diversidade. Todas as exibições no MIS são gratuitas e acessíveis, contando com legendas descritivas e janelas de Libras.

Além disso, haverá uma sessão especial da Mostrinha, destinada ao público infantil, na Cufa (Central Única das Favelas), no bairro São Conrado, no dia 29 de novembro, às 19 horas.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 26 (terça-feira)

19h: Cerimônia de abertura, exposição MADi – Mostra de Arte Digital e sessão homenagem com exibição de filmes e debate (66 minutos, classificação livre).

Dia 27 (quarta-feira)

14h30: Sessão “Territórios e Dignidade” com filmes e debate (86 minutos, classificação 12 anos).

19h: Sessão de Homenagem 1, com o longa "Cidade; Campo" (120 minutos, classificação 14 anos).

Dia 28 (quinta-feira)

14h30: Sessão “Jovens Curadores” com exibição de curtas (68 minutos, classificação 10 anos).

19h: Sessão de Homenagem 2, com o filme "Curtas Jornadas Noite Adentro" (102 minutos, classificação 16 anos).

Dia 29 (sexta-feira)

8h30: Sessão infantil com o filme "Garoto Cósmico" (76 minutos, classificação livre).

14h30: Sessão “Depois do Expediente” com exibição de curtas e debate (101 minutos, classificação 12 anos).

19h: Mostrinha na CUFA, com exibição de "Garoto Cósmico".

Serviço

14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Data: 26 a 29 de novembro

Local: MIS (Museu da Imagem e do Som) - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Centro, Campo Grande (MS)

Mostrinha: 29 de novembro, às 19h, na Cufa (bairro São Conrado)

Contato para mais informações: (67) 99222-7085(Venise Melo) | (67) 98116-5660 (Verônica Lindquist)

Para mais detalhes sobre os filmes, acesse o site oficial da Mostra: mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br/filmes.