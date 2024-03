1º Festival de Artes Paulo Gustavo é marcado por arte, cultura e diversão

Divulgação

Com exposições, apresentações culturais e muita arte, no último sábado, 16, a Rotatória da Avenida Pantaneta foi palco do grandioso Festival de Artes Paulo Gustavo (FARPA).

Com a apresentação de talentosos artistas locais, promovida pela Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo. O evento contou com a participação animada do público, que prestigiou as diversas atrações preparadas para a ocasião.

O festival, além de oferecer uma noite de entretenimento ao público, teve como objetivo valorizar aos fazedores de cultura de Aquidauana. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, Governo Federal e Governo do Estado de MS.

Secretários e vereadores municipais prestigiaram o evento, que teve 30 apresentações, diversas atrações culturais, desde música, dança e artesanato. O festival foi para todos os gostos e idades.

Na música, a animação ficou por conta de Edu e Hernandes, Josué Vicente, Os Chamamezeiros, Gleice Helena, Jay, Brendo & Vinicius, Boni, Nosso Balanço, Raça Pantaneira, Serpa, Marcos e Juarez, Fernando, Anderson e Fernandes, Edu Arimura, Campezito, Michel e Felipe, Sérgio & Ivan, José Leonardo, Jarbas e Henrique, e Samba Trio. E, também, os DJs Manoel, Wagner e Wilton.

Já na dança, as apresentações ficaram com o Studio de Dança Mayara Martins – Cia de Dança, as patroas, e na categoria cultura popular, o grupo de Capoeira com o Mestre Ratinho.

Nas artes visuais com Sônia Correa Costa e Ana Lucia Silva. Já na oralidade, Ronantan Zaurizio, e na literatura, Silas Cabral.

Com a cultura pantaneira, os pratos típicos de comida de comitiva foram servidos pelas comitivas Nabileque e Lagoa dos Bobos.

Além disso, os visitantes puderam contemplar as peças de artesanatos de 20 expositores das mais diversas vertentes, como cerâmicas, crochês, mosaicos, esculturas e outros.

Entre os artesões que marcaram presença estavam Janine Ferreira, Janir Leie, Laete Maria, Maria Lineide, Lucélia Alves, Roseli Samuel, Paulo Vicente, Lélis da Luz, entre outros.