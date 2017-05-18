Prefeitura lança amanhã projeto solidário para reativar o Museu de Arte Pantaneira

Trabalhando com recursos limitados e sentido os reflexos da crise econômica do país, a Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, lança amanhã (19), às 18h, um projeto para reativar o Museu de Arte Pantaneira. Trata-se do “Amigos do Museu”, que buscará parceria com a sociedade para a obtenção de materiais de construção, visando reformar sua estrutura física.

Segundo o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, esse será o primeiro passo para a reativação do espaço cultural, onde a instituição pretende inserir diversos projetos. Já o prefeito Odilon Ribeiro, destaca que a iniciativa atende um desejo de sua administração e um clamor da sociedade aquidauanense, uma vez que o Museu abriga um rico acervo, que conta um pouco da história da região e do homem pantaneiro.

Doadores deverão contribuir para a obra com materiais de construção. As doações podem ser feitas por qualquer cidadão ou empresa e deverão ser entregues diretamente no local do Museu de Arte Pantaneira, na rua Cândido Mariano 642, no centro de Aquidauana, no período de 19 de maio a 19 de junho. Os que precisarem, receberão uma declaração de doação ao projeto. Quando o museu fora inaugurado, todos receberão um Diploma de Agradecimento Público.

De acordo com a prefeitura, durante o ato de lançamento, alguns parceiros assinarão o termo de cooperação com o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Poder Judiciário, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro. As contribuições dos primeiros parceiros restringem-se a doação de mão de obra para a reforma e participação em uma das primeiras atividades da nova fase do Museu, que será a reativação da Banda Municipal Otávio Mongeli.

História

O prédio do Museu foi construído no início do século XIX (1918), pelo italiano Nicola Cicalise para a moradia de Manoel Antônio Paes de Barros, um dos fundadores da cidade de Aquidauana. Em 1949, a senhora Virgínia Trindade de Barros, viúva do proprietário, vendeu-o à Prefeitura, servindo de sede para vários órgãos públicos. Finalmente, a lei 1846/2002 criou e implantou no local o Museu Manoel Antônio Paes de Barros, que é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Aquidauana.