"Festa do Sereno" de Batayporã entra no calendário de eventos de MS

Projeto apresentado pelo Deputado Estadual Felipe Orro (PSDB), que inclui no Calendário de Eventos do Estado a "Festa do Sereno" – evento junino realizado em Batayporã –, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na quinta-feira (18) . A celebração é considerada uma das maiores festas populares da região do Vale do Ivinhema.

“A Festa do Sereno completa 37 anos em 2017, e já virou tradição no interior de Mato Grosso do Sul. Ela aquecer a economia da cidade de Batayporã. Penso que é mais que justo fazer parte do Calendário de Eventos do Estado”, defende Felipe Orro.

A Festa do Sereno começou em 1980 por iniciativa de três moradores da cidade: Olavo Michelini, Osvaldo Monteiro e Jair Abranches Mella. O nome vem do fato de ser realizada ao relento e nas noites de inverno quando o orvalho torna as noites de junho ainda mais frias. Está em sua 37ª edição e a previsão é de que receba 30 mil participantes nas três noites de folia neste ano.

Realizada sempre na última semana do mês de junho, a festa tem entrada gratuita e conta com shows todos os dias, além de apresentações culturais e barracas com comidas e bebidas típicas, artesanatos e parque de diversões.

No ano passado a Festa do Sereno teve apresentações da Banda Brasil 2000, dupla Elvis & Adriano, Grupo Zingaro, Jair Supercap Show e a Banda Fonte Luminosa. No domingo foi servida a tradicional feijoada e toda a renda angariada foi destinada ao Hospital São Lucas. A programação do evento deste ano ainda não foi divulgada.