Prefeitura lança hoje projeto solidário para reativar o Museu de Arte Pantaneira

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, lança hoje (19), às 18h, o projeto para reativar o Museu de Arte Pantaneira. Trata-se do “Amigos do Museu”, que buscará parceria com a sociedade para a obtenção de materiais de construção, visando reformar sua estrutura física.

Doadores deverão contribuir para a obra com materiais de construção. As doações podem ser feitas por qualquer cidadão ou empresa e deverão ser entregues diretamente no Museu de Arte Pantaneira, na rua Cândido Mariano 642, no centro de Aquidauana, até 19 de junho. Os que precisarem, receberão uma declaração de doação ao projeto. Quando o museu fora inaugurado, todos receberão um Diploma de Agradecimento Público.

O prédio do Museu foi construído no início do século XIX (1918), pelo italiano Nicola Cicalise para a moradia de Manoel Antônio Paes de Barros, um dos fundadores da cidade de Aquidauana. Em 1949, a senhora Virgínia Trindade de Barros, viúva do proprietário, vendeu-o à Prefeitura, servindo de sede para vários órgãos públicos. Finalmente, a lei 1846/2002 criou e implantou no local o Museu Manoel Antônio Paes de Barros, que é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Aquidauana.