Após 11 anos, Racionais Mc's voltam para show em Campo Grande

Salve família! Depois de anos sem aparecer por aqui, em setembro Campo Grande terá os Racionais Mc's. O quarteto que tem Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay é atração de peso no dia 1º de setembro, no Jeremias.

Já são três décadas de polêmicas e muitos shows lotados. Em 30 anos, até exposição os Racionais ganharam, pelo poder de dar voz à periferia das grandes cidades brasileiras.

O show foi confirmado pela CS2 Produções, mas ainda não há valores de ingressos.

O grupo conhecido pelo compromisso no rap, de repertório vasto em poesia e relevância social, volta a cidade depois de 11 anos. O último show do Racionais foi em 2006, no Ginásio Guanandizão.

Para Campo Grande, eles trazem repertório do CD gravado em 2014, que além de passear pelas principais músicas da carreira, inclui canções como ''Negro drama'', ''Da ponte para cá'' e ''Vida loka''.

O grupo surgiu no final da década de 80 na periferia de São Paulo e ficou conhecido pela postura contra a opressão às populações marginalizadas nas grandes metrópoles brasileiras.

A venda de ingressos começa no dia 12 de junho no Gugu Lanches e barbearia A Banca.