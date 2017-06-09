Casa do Artesão faz aniversário com festa para a população

A Casa dos Artesão de Aquidauana comemora mais um aniversário e uma festa para toda a população aquidauanense foi preparada para o domingo (11). A programação começa às 8h e segue o dia todo na Praça dos Estudantes. A festa celebra o trabalho realizado em prol da divulgação de artesãos, comunidades indígenas e agricultores familiares da região, que têm na Casa do Artesão um espaço para a preservação da cultura, além da comercializando das peças.

Criada em 1999, a casa beneficia pelo menos 200 expositores de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Campo Grande, Três Lagoas e de aldeias indígenas. Para o aniversário, os visitantes terão a oportunidade de participar de workshops gratuitos, onde vão aprender as técnicas para a produção de peças em macramê e fuxico.

A diversidade dos trabalhos que serão expostos no evento é grande, confirma o coordenador do evento e assistente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), Kevin Constantino. “Namoradeiras em argila, luminárias feitas em madeira e jornal, colheres de pau, vasos de palha Terena, alambique de madeira para cachaça, bolsas de palha, pufes feitos de material reciclado”, exemplifica.

De acordo com as informações divulgada pela Fundact, periodicamente, na Casa do Artesão são realizadas oficinas de produção de artesanato e fabricação de polpas de frutas do cerrado, com o objetivo de capacitar famílias de baixa renda do município. No domingo, uma praça de alimentação com opções de comidas regionais também foi preparada para os visitantes.

Veja a programação:



Domingo (11) – das 8h às 17h

praça de alimentação;

barraca de artesanatos;

workshop de macramê;

workshop de fuxicoterapia;



Horário das apresentações

8h - Início do evento;

9h - Coral do Cejar;

10h - Banda de Percussão da Escola Cejar;

10h30 - Grupo de Dança - Soul Hip hop

11h - workshops

13h - apresentação cultural;

14h - apresentação cultural com Kevin Constantino;

14h30 - Grupo de Capoeira - CORDÃO DE OURO;

15h- Rangel Castilho