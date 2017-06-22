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Cultura

Cantor Chico Guedes é parte da trilha sonora da Feira da Estação de hoje

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 14:58

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A Esplanada Ferroviária de Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação. Como parte da programação cultural de hoje (22) haverá a apresentação do cantor Chico Guedes e do DJ Wganer Aragão.  A novidade gastronômica fica por conta da Cacau Churros.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundact, a Feira da Estação ocorre das 18h às 23h e é uma oportunidade para que toda a população conheça e adquira o artesanato e hortifrútis produzidos em Aquidauana.
 
A feira ainda conta com uma praça de alimentação com comidas regionais, culinária japonesa, bolos e salgados, temperos caseiros e um espaço dedicado à recreação infantil.

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