Cantor Chico Guedes é parte da trilha sonora da Feira da Estação de hoje

Cultura
A Esplanada Ferroviária de Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação. Como parte da programação cultural de hoje (22) haverá a apresentação do cantor Chico Guedes e do DJ Wganer Aragão. A novidade gastronômica fica por conta da Cacau Churros.
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundact, a Feira da Estação ocorre das 18h às 23h e é uma oportunidade para que toda a população conheça e adquira o artesanato e hortifrútis produzidos em Aquidauana.
A feira ainda conta com uma praça de alimentação com comidas regionais, culinária japonesa, bolos e salgados, temperos caseiros e um espaço dedicado à recreação infantil.
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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