Cantor Chico Guedes é parte da trilha sonora da Feira da Estação de hoje

A Esplanada Ferroviária de Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação. Como parte da programação cultural de hoje (22) haverá a apresentação do cantor Chico Guedes e do DJ Wganer Aragão. A novidade gastronômica fica por conta da Cacau Churros.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundact, a Feira da Estação ocorre das 18h às 23h e é uma oportunidade para que toda a população conheça e adquira o artesanato e hortifrútis produzidos em Aquidauana.



A feira ainda conta com uma praça de alimentação com comidas regionais, culinária japonesa, bolos e salgados, temperos caseiros e um espaço dedicado à recreação infantil.