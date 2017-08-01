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Abertas inscrições para o Festival de Arte e Cultura em Campo Grande, Dourados e Jardim

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 16:37

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas até agosto para a edição 2017 do Festival de Arte e Cultura, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Jardim. A página oficial do evento pode ser acessada pelo link www.ifms.edu.br/arteecultura.

Na Capital, o destaque da programação é o Festival de Música, que será realizado no dia 11 de agosto, no Teatro Glauce Rocha.

Ao todo, são disponibilizadas 12 vagas. Podem se inscrever para apresentações musicais os servidores, estudantes e egressos do campus, acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e alunos de ensino médio das escolas da rede pública estadual de Campo Grande. O edital com todas as regras está disponível na página do evento.

A participação é aberta a grupos, bandas e intérpretes, com músicas de gêneros e estilos livres, nacionais ou internacionais. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 4 de agosto, por meio de ficha de inscrição online.

Os vencedores serão premiados com medalhas e troféus. Todos os participantes receberão, ainda, certificado.

Além do Festival de Música, também estão previstas outras atividades na Capital, de 7 a 12 de agosto, como visitas a museus e apresentações culturais. A programação completa também consta na página do evento.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail arteecultura.cg@ifms.edu.br.

Dourados – Visando fortalecer a identidade cultural e o despertar para a autoria na produção das expressões artísticas, o Campus Dourados também está com inscrições abertas para o Festival no município.

São previstas cinco modalidades artísticas: Música, Crônica Narrativa, Dança, Poesia e Desenho. Os candidatos podem concorrer na categoria estudantil – voltada a estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) ou Ensino Médio de escolas públicas ou privadas da região de Dourados – ou na categoria livre, destinada àqueles que não comprovem vínculo estudantil com a Educação Básica.

A idade mínima para a inscrição, em ambas as modalidades, é de 12 anos. Demais requisitos e temas de cada modalidade artísticas estão dispostos no regulamento.

Os interessados devem se inscrever até 13 de agosto, também na página do evento.

Além de medalhas e troféus, os primeiros colocados irão ganhar como prêmios a publicação da crônica, desenho ou poesia, gravação da faixa musical ou gravação do videoclipe.

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, sendo facultativa a entrega de 1 kg de alimento não perecível, que será doado a instituições de caridade de Dourados.

O e-mail para contato é arteecultura.dr@ifms.edu.br.

Jardim – O Festival do Campus Jardim prevê concursos culturais em cinco categorias: audiovisual; dança; pintura, desenho e fotografia; música; e literatura (poemas, contos e crônicas).

Podem se inscrever gratuitamente até 5 de agosto estudantes e moradores do município e região. O acesso ao sistema de inscrições está disponível na página do evento, assim como o regulamento com todas as regras.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalha, certificado e brinde.

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