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Cultura

Inscrições para concurso que resultará no livro “Vozes da Juventude” vão até 21 de agosto

Flavio Brito

Publicado em 02/08/2017 às 13:29

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Vão até 21 de agosto as inscrições para o Concurso para a produção do livro “Vozes da Juventude”, com o tema “Identidade sul-mato-grossense”, projeto que prevê produções que valorizem a identidade e fatos históricos de Mato Grosso do Sul.

A proposta é dar voz aos jovens da Rede Estadual de Ensino, representados pelos estudantes das Escolas da Autoria do 8° e 9° anos do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, dos Projetos Avanço do Jovem na Aprendizagem em Mato Grosso do Sul (AJA) e Seguindo em Frente.

O concurso possibilitará o compartilhamento das impressões culturais e intelectuais dos estudantes, de maneira a humanizar e dar voz ao artista, propiciando aos envolvidos a sensibilização e a conscientização sobre a relevância dos fatos históricos.

Os estudantes poderão produzir poemas, crônicas, fotos, desenhos manuais, desenhos digitais e grafites, que serão julgados por uma comissão composta por representantes das Secretarias de Estado de Educação (SED) e de Cultura e Cidadania (SECC).

Regulamento e inscrições estão disponíveis no site.

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