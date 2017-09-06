Juiz dá 60 dias para município de Campo Grande instalar estátua do Manoel de Barros

Cultura
MP recomendou a não instalação no canteiro central da avenida Afonso Pena, baseado na avaliação negativa do Instituto de História e Geografia de MS.
O Juiz de Direito David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, determinou 60 dias para o município de Campo Grande instalar a estátua em homenagem ao centenário do poeta Manoel de Barros.
A prefeitura da capital sul-mato-grossense foi notificada da decisão. Segundo informou, vai reunir as pastas responsáveis na quarta-feira (6) para definir o procedimento a ser tomado.
Segundo a decisão proferida na segunda-feira (4), o local não poderá ser dentro da área de restrição da Secretaria da Cultura de Campo Grande e do Instituto de História e Geografia de Mato Grosso do Sul (IHGMS), caso mantenha a ideia de colocar a estátua no canteiro central da avenida Afonso Pena.
A estátua em bronze do poeta Manoel de Barros, pesando 400 quilos, custou R$ 232 mil e foi apresentada no último dia 18 de abril. Desde então, a data para instalação era incerta porque o governo do estado queria instalar a obra de arte no canteiro central entre as ruas Rui Barbosa e 13 de Maio.
O local escolhido inicialmente foi considerado "um sítio militar" pelo IHGMS. Além disso, o canteiro central da avenida Afonso Pena foi tombado patrimônio histórico e cultural. Na decisão, David de Oliveira arbitra uma multa de R$ 100 mil em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente em caso de descumprimento.
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