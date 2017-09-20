Marília Mendonça abre Feira Agropecuária do Pantanal em Corumbá

A rainha da sofrência, Marília Mendonça, abre na próxima quarta-feira (20) a Feira Agropecuária do Pantanal (Feapan), em Corumbá. A cantora, sensação no universo sertanejo feminino, possui um repértório recheado de hits como “Amante Não Tem Lar”, “Infiel” e “Eu Sei De Cor”.

A Feira faz parte das comemorações do aniversário da cidade e esta sendo promovida pelo Sindicato Rural de Corumbá. A expectativa é de que entre os dias 20 e 24 de setembro o movimento econômico gire em torno de R$ 30 milhões em comercialização de animais e maquinários agrícolas.

Apesar da abertura ser no dia 20, o lançamento oficial será um dia depois, às 11h, na sede do Sindicato Rural e contará com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, e do governador Reinaldo Azambuja.

O evento será realizado no Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e Governo do Estado.